Норкин Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкин Ларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Норкин Василий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Норкина Фекла Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Норкин Федор Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Норкин Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1810

Сын: Норкин Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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