Сенина Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенина Татьяна Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983

Отец: не указан

Мать: Юдаева Марина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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