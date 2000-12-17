Анфилофьева (Андреева) Мария Евсеевна
Место рожденияСмоленская область Шумячский район деревня Загустино
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти17.12.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: Андреев Евсей Фёдорович
Мать: Андреева Татьяна
Смоленская область Шумячский район деревня Загустино
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Лазарева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Анфилофьев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2000