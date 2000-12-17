Анфилофьева (Андреева) Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфилофьева (Андреева) Мария Евсеевна

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Место рождения

Смоленская область Шумячский район деревня Загустино

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

17.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Андреев Евсей Фёдорович

Мать: Андреева Татьяна

Смоленская область Шумячский район деревня Загустино
Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Лазарева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Анфилофьев Виктор Николаевич

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфилофьев Виктор Николаевич

Смерть
17.12.2000
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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