Липина (Тырикова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.11.1913
Дата смерти02.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1913
Нижне-Вартовск, Сургутский район, Тюменской области
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
01.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1998