Липина (Тырикова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Тырикова) Мария Михайловна

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Место рождения

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

25.11.1913

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1913

Отец: Тыриков Михаил Матвеевич

Мать: Баталина Татьяна Алексеевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Нижне-Вартовск, Сургутский район, Тюменской области
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Николай Михайлович

Бракосочетание
01.08.1952

Муж: Новоселов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Николай Михайлович

Смерть
02.01.1998
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