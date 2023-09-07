Кузнецова (Кузнецова) Циля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Циля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Кузнецов Абрам Львович

Отец ребёнка: Кузнецов Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдифь

Отец ребёнка: Кузнецов Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Кузнецов Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Лев

Смерть
Неизвестно
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