Кузнецова (Кузнецова) Циля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1905
Отец ребёнка: Кузнецов Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдифь
Отец ребёнка: Кузнецов Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Кузнецов Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Лев
Смерть
Неизвестно