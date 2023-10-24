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Ткаченко Иван Трофимович

Место рождения

Садовое, Киргизская ССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовое, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.04.1939

Дочь: Пономарева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Милания Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Милания Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Милания Антоновна

Смерть
1940
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