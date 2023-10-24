Ткаченко Иван Трофимович
Место рожденияСадовое, Киргизская ССР
Дата рождения1910
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Садовое, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.04.1939
Дочь: Пономарева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Милания Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Милания Антоновна
Смерть
1940