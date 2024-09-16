Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1905 ст.

Дата смерти

20.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1905 ст.

Отец: Безштанников Иван Тимофеев

Мать: Безштанникова-Шадрина Анна Ванифатьева

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Барановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
18.07.1927

Сын: Бузилов Иван Семенович

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1931

Дочь: Шибкова-Бузилова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1938

Дочь: Филатова-Бузилов Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
23.05.1940

Сын: Бузилов Николай Семенович

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
02.07.1943

Сын: Бузилов Петр Семенович

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1944

Сын: Бузилов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович

Смерть
20.09.1985
Пермская область, Еловский район, деревня Калиновка

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