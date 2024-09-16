Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1905 ст.
Дата смерти20.09.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1905 ст.
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Барановка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1927
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1931
Дочь: Шибкова-Бузилова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1938
Дочь: Филатова-Бузилов Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Рождение ребёнка
23.05.1940
Сын: Бузилов Николай Семенович
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Рождение ребёнка
02.07.1943
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1944
Отец ребёнка: Бузилов Семен Александрович
Смерть
20.09.1985
Пермская область, Еловский район, деревня Калиновка