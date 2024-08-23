Демина Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Демин Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Демин Григорий Алексеевич

Смерть
После 16.02.1920

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