Демина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Демин Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Демин Григорий Алексеевич
Смерть
После 16.02.1920