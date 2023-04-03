Акинин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 или 1767
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 или 1767
Отец: Акинин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 или 1788
Сын: Акинин Иван
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Акинин Моисей
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акинин Кузьма
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Акинин Илья
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1827