Акинин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 или 1767

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.
1760 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 или 1767

Отец: Акинин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 или 1788

Сын: Акинин Иван

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Акинин Моисей

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Акинин Кузьма

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Акинин Илья

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1827