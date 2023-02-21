(Старикевич) Агафья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Агафья Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Денис

Мать: Юлиана Миронова

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