Быховский Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быховский Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Гельштейн Гинда

Мать ребёнка: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быховский Борис (Борух)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быховский Хаимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно