Быховский Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Гельштейн Гинда
Мать ребёнка: не указана
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быховский Хаимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно