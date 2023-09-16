Чекулаева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чекулаев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Чекулаев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858