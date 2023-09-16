Чекулаева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чекулаев Василий Андреевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Чекулаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чекулаев Василий Андреевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекулаев Василий Андреевич

Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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