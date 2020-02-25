Матвиенко Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2020

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2020

Отец: Матвиенко Иван Юрьевич

Мать: не указана

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