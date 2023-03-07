Корниенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Василий

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Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубенштейн Раиса

Мать ребёнка: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Андрей

Мать ребёнка: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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