Попова (Мошкова) Дария Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Мошков Константин Степанович
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (35 лет взятая той же Лажской волости из починка Шапшенере ясашная крестьянская дочь)
Бракосочетание
До ?.01.1740
Муж: Попов Иван Федорович
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (35 лет взятая той же Лажской волости из починка Шапшенере ясашная крестьянская дочь)
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Попов Козма Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Федорович
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (5-22?) ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостя... Показать все
Смерть
Неизвестно