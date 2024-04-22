Попова (Мошкова) Дария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мошкова) Дария Константиновна

Место рождения

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Мошков Константин Степанович

Мать: не указана

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (35 лет взятая той же Лажской волости из починка Шапшенере ясашная крестьянская дочь)
Бракосочетание
До ?.01.1740

Муж: Попов Иван Федорович

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (35 лет взятая той же Лажской волости из починка Шапшенере ясашная крестьянская дочь)
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Попов Козма Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Федорович

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (5-22?) ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостя... Показать все
Смерть
Неизвестно
Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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