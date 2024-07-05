Яковлева Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Лидия Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Яковлев Николай Яковлевич

Мать: Книгге Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Шаристанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шаристанов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Шаристанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаристанов Иван Петрович

Смерть
Около 1942
Москва, город федерального значения Москва

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