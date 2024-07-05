Яковлева Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1859
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Яковлев Николай Яковлевич
Мать: Книгге Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1898
Дочь: Шаристанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шаристанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Шаристанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаристанов Иван Петрович
Смерть
Около 1942