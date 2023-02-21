Остеров николай егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остеров николай егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1982

Дочь: Ибрагимова антонина николаевна

Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна

Рождение ребёнка
08.05.1984

Сын: Остеров александр николаевич

Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна

Рождение ребёнка
09.06.1985

Сын: Остеров петр николаевич

Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна

Рождение ребёнка
06.09.1993

Сын: Остеров илья николаевич

Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остерова любовь прокопьевна

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