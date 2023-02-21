Остеров николай егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1982
Дочь: Ибрагимова антонина николаевна
Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна
Рождение ребёнка
08.05.1984
Сын: Остеров александр николаевич
Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна
Рождение ребёнка
09.06.1985
Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна
Рождение ребёнка
06.09.1993
Мать ребёнка: Остерова любовь прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно