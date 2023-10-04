Романовский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовский Леонид (Иона)
Мать ребёнка: Романовская Липа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовский Петр
Мать ребёнка: Романовская Липа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романовская Липа
Смерть
Неизвестно