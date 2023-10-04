Романовский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановский Григорий

Романовский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовский Леонид (Иона)

Мать ребёнка: Романовская Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовский Петр

Мать ребёнка: Романовская Липа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская Липа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close