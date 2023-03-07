Талдыкина (Коростелева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Коростелева) Анна Ивановна

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Место рождения

Борки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.

Сын: Талдыкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Талдыкин Илья Афанасьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина

Отец ребёнка: Талдыкин Илья Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Илья Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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