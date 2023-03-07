Талдыкина (Коростелева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Илья Афанасьевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина
Отец ребёнка: Талдыкин Илья Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно