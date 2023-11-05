Романович Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Романович Михаил Викентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романович Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романович Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана