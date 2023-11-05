Романович Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романович Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Романович Михаил Викентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романович Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романович Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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