Ташкинов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1973
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурляева Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ташкинов Влалислав Сергеевич
Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна