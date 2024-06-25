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Ташкинов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1973

Отец: Ташкинов Иван Васильевич

Мать: Ташкинова (Овчинникова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурляева Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташкинов Влалислав Сергеевич

Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Ташкинова Светлана Викторовна

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