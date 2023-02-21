Вечтомова (Решетова) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Вечтомов Владимир Ипполитович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Вечтомов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Вечтомов Владимир Ипполитович
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно