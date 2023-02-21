Вечтомова (Решетова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Решетова) Серафима Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Вечтомов Владимир Ипполитович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Вечтомов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Вечтомов Владимир Ипполитович

Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
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