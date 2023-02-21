Зеленовский Александр Павлович
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Майнский р-н, с. Приютное
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти1983
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925
Отец: Зеленовский Павел
Ульяновская обл., Старо-Майнский р-н, с. Приютное
Рождение ребёнка
28.11.1945
Дочь: Уденко Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленовский Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклева Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1983
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область