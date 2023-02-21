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Зеленовский Александр Павлович

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Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Майнский р-н, с. Приютное

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: Зеленовский Павел

Мать: Чеснокова Екатерина Александровна

Ульяновская обл., Старо-Майнский р-н, с. Приютное
Рождение ребёнка
28.11.1945

Дочь: Уденко Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленовский Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклева Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1983
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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