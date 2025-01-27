(Голубкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Голубков Виктор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петроченко Александр
Рождение ребёнка
05.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петроченко Александр
Рождение ребёнка
23.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петроченко Александр