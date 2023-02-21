Скоров Ефрем Егорович
Место рожденияс.Усть -Козлуха Чарышского района Алтайского края
Дата рождения15.11.1930
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Усть -Козлуха Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Скорова Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Медведева Валентина Андреевна
Смерть
2010
Мыски, Мысковский, Кемеровская область