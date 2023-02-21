Скоров Ефрем Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоров Ефрем Егорович

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Место рождения

с.Усть -Козлуха Чарышского района Алтайского края

Дата рождения

15.11.1930

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Усть -Козлуха Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Скорова Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Медведева Валентина Андреевна

Смерть
2010
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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