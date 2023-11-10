Коваль Сергей Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Коваль Прокопий Трофимович
Мать: Коваль Екатерина
Ныне село Новоукраинка Запорожской области
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коваль Павел
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чуб Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Успенка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Коваль Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Белова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
в честь Параскевы Петки Сербской. запись о рождении сделана в МК пос. Андреевского.
Рождение ребёнка
08.01.1917
Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна
Рождение ребёнка
02.01.1927
Мать ребёнка: Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно