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Коваль Сергей Прокопьевич

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Место рождения

Новоукраинка

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Коваль Прокопий Трофимович

Мать: Коваль Екатерина

Ныне село Новоукраинка Запорожской области
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Коваль Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Коваль Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коваль Павел

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чуб Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Успенка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Коваль Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Белова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
в честь Параскевы Петки Сербской. запись о рождении сделана в МК пос. Андреевского.
Рождение ребёнка
08.01.1917

Сын: Коваль Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Коваль Мария Иоанникиевна

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Коваль Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Мария Иоанникиевна

Смерть
Неизвестно
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