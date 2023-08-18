Скрябин Иван Андреев
Место рождениядер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1724
Отец: Скрябин Андрей Иванов
Мать: не указана
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Анна Савина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762