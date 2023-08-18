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Скрябин Иван Андреев

Место рождения

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Скрябин Андрей Иванов

Мать: не указана

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Скрябин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Скрябин Акинфей Иванов

Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Скрябин Никита Иванов

Мать ребёнка: Скрябина Анна Савина

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Анна Савина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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