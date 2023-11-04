Шиляева (Суворова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиляева (Суворова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиляев Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Шиляев Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первухина Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Шиляев Анатолий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиляев Анатолий Максимович

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