Подшивалов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подшивалова Марина Павловна
Мать ребёнка: Подшивалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшивалов Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Подшивалова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Зоя Ивановна