Подшивалов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подшивалова Марина Павловна

Мать ребёнка: Подшивалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшивалов Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Подшивалова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Зоя Ивановна