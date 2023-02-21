Бибик Васса Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти03.12.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1887
Сын: Бибик Антоний Никифорович
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Бибик Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Бибик Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
10.01.1893
Дочь: Бибик Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
10.01.1893
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Бибик Архип Малахиев
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Рождение ребёнка
07.08.1898
Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.12.1904