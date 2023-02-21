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Бибик Васса Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

03.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1887

Сын: Бибик Антоний Никифорович

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Бибик Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Бибик Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
10.01.1893

Дочь: Бибик Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Бибик Петр Никифорович

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Бибик Архип Малахиев

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Бибик Емельян Никифоров

Отец ребёнка: Бибик Никифор Малахиев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.12.1904
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