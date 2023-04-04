Клюкин Сергей Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти17.04.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1814
Жена: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.11.1814
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.11.1816
Дочь: Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.08.1827
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.11.1828
Сын: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Маркушина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1837
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1872
Похороны
19.04.1872