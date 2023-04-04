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Клюкин Сергей Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

17.04.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1814

Жена: Наталья Тимофеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1814

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1816

Дочь: Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.08.1827

Сын: Клюкин Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Клюкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.11.1828

Сын: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Маркушина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.08.1837

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.04.1872
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
19.04.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область