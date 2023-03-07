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Шарнин Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

14.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Шарнин Сергей Иванович

Мать: Шарнина Любовь Алексеевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Шарнина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шарнин Вадим Геннадьевич

Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1941

Дочь: Шарнина Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1941

Дочь: Казакова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна

Военная служба
10.11.1941
Участник ВОВ с 10.11.1941
Военная награда
21.06.1944
Орден Отечественной войны Iстепени
Военная награда
24.09.1944
орден Красного знамени
Военная награда
16.05.1945
орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Беляева Маргарита Владимировна

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Шарнин Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Беляева Маргарита Владимировна

Смерть
14.02.1984
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
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