Шарнин Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1907
Дата смерти14.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Отец: Шарнин Сергей Иванович
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Шарнина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1941
Дочь: Шарнина Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1941
Дочь: Казакова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Шарнина Лидия Ивановна
Военная служба
10.11.1941
Участник ВОВ с 10.11.1941
Военная награда
21.06.1944
Орден Отечественной войны Iстепени
Военная награда
24.09.1944
орден Красного знамени
Военная награда
16.05.1945
орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Шарнин Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Беляева Маргарита Владимировна
Смерть
14.02.1984