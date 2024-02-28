Яковлева (Симоненко) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Симоненко) Лидия Константиновна

Яковлева (Симоненко) Лидия Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988

Отец: Симоненко Константин Николаевич

Мать: Симоненко Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
22.03.2013

Сын: Орлов Ярослав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.2016

Сын: Орлов Георгий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.