Яковлева (Симоненко) Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1988
ПолЖенский
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988
Рождение ребёнка
22.03.2013
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.2016
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург