Щелканова (Жизневская) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелканова (Жизневская) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1974

Отец: Жизневский Александр Адамович

Мать: Жизневская Нина Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.2002

Дочь: Щелканова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Щелканов Сергей Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.2010

Сын: Щелканов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Щелканов Сергей Николаевич

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