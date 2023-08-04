Щелканова (Жизневская) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1974
Рождение ребёнка
28.01.2002
Дочь: Щелканова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Щелканов Сергей Николаевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.2010
Сын: Щелканов Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Щелканов Сергей Николаевич