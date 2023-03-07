Загребин Варфоломей Архипович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Загребин Архип Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Загребин Роман Варфоломеевич
Мать ребёнка: Загребина Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загребина Матрона Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно