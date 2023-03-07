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Загребин Варфоломей Архипович

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1864 г.р.

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Загребин Архип Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Загребин Роман Варфоломеевич

Мать ребёнка: Загребина Матрона Дмитриевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загребина Матрона Дмитриевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Матрона Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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