Лепко Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1885 ст.
Дочь: Лепко Варвара Павловна
Мать ребёнка: Лепко Надежда Матвеевна
Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепко Надежда Матвеевна
Смерть
Неизвестно