Петров 2-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Виноградова Софья
Отец ребёнка: Петров Кузьма
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петров Егор
Отец ребёнка: Петров Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичев Екатерина
Отец ребёнка: Петров Кузьма
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Василий
Отец ребёнка: Петров Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Кузьма