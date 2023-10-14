Петров 2-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров 2-я жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Виноградова Софья

Отец ребёнка: Петров Кузьма

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петров Егор

Отец ребёнка: Петров Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичев Екатерина

Отец ребёнка: Петров Кузьма

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий

Отец ребёнка: Петров Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Кузьма

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