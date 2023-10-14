Сережников Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сережников Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сережников Александр

Мать: Сережникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
15.09.2008

Сын: Сережников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сережникова Ольга

Рождение ребёнка
11.01.2010

Дочь: Сережникова Анна Петровна

Мать ребёнка: Сережникова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сережникова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сережникова Ольга

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