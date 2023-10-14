Сережников Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сережников Александр
Рождение ребёнка
15.09.2008
Сын: Сережников Андрей Петрович
Мать ребёнка: Сережникова Ольга
Рождение ребёнка
11.01.2010
Дочь: Сережникова Анна Петровна
Мать ребёнка: Сережникова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сережникова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сережникова Ольга