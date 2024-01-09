Малухина (Попкова) Наталья Маркова
Место рождения
Дата рождения20.08.1820 ст.
Дата смертиПосле 1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шестакова (Малухина) Фекла Митрофанова
Отец ребёнка: Малухин Митрофан Тимофеев
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1846