Малухина (Попкова) Наталья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малухина (Попкова) Наталья Маркова

Место рождения

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.08.1820 ст.

Дата смерти

После 1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шестакова (Малухина) Фекла Митрофанова

Отец ребёнка: Малухин Митрофан Тимофеев

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1846

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