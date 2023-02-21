Томашевский Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1928
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1956
Дочь: Розанова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Томашевская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томашевский Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Томашевская Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999