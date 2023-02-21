Томашевский Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевский Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1956

Дочь: Розанова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Томашевская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томашевский Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Томашевская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томашевская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томашевская Мария Васильевна

Смерть
1999
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