Глухов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти28.09.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Глухов Евгений(или Сергей) Иванович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Глухова Раиса(неразборчиво) Ивановна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Глухова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Глухова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Смерть
28.09.1942
Убит. Место захоронения Ленинградская обл. д. Гайталово, мемориальный комплекс "Синявинские высоты".