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Глухов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Глухов Евгений(или Сергей) Иванович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Глухова Раиса(неразборчиво) Ивановна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Глухова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Глухова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Смерть
28.09.1942
Убит. Место захоронения Ленинградская обл. д. Гайталово, мемориальный комплекс "Синявинские высоты".

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