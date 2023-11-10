Семенов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения10.09.1918
Дата смерти17.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1948
Дочь: Олюнина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Александра Ивановна Семенова
Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1990
Киров, город Киров, Кировская область