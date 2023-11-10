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Семенов Иван Федорович

Место рождения

Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.09.1918

Дата смерти

17.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1948

Дочь: Олюнина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Александра Ивановна Семенова

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна Семенова

Смерть
17.09.1990
Киров, город Киров, Кировская область
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