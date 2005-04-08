Галактионов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1949
Дата смерти08.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1971
Богашево, Томский муниципальный район, Томская область
На момент брака Любовь работала на заводе "Сибэлектромотор" регулировщик. Свидетели при заключении брака: Галактионов Виктор Григорьевич Галактионова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галактионова (Краснова) Любовь Николаевна
Смерть
08.04.2005