Галактионов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалактионов Александр Григорьевич

Галактионов Александр Григорьевич

Место рождения

Некрасово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

27.08.1949

Дата смерти

08.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
26.11.1971

Жена: Галактионова (Краснова) Любовь Николаевна

Богашево, Томский муниципальный район, Томская область
На момент брака Любовь работала на заводе "Сибэлектромотор" регулировщик. Свидетели при заключении брака: Галактионов Виктор Григорьевич Галактионова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галактионова (Краснова) Любовь Николаевна

Смерть
08.04.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.