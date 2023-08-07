Сигаева Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сигаев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Муром
Смерть
Неизвестно