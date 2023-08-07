Сигаева Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева Мария Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сигаев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Василий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Муром
Смерть
Неизвестно
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