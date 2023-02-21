Петровичева (Фомушкина) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1925
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925
Отец: не указан
Мать: Фомушкина Клавдия
Рождение ребёнка
03.12.1952
Сын: Петровичев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Петровичев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровичев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Петровичев Александр Иванович
Смерть
2021