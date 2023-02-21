Петровичева (Фомушкина) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичева (Фомушкина) Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1925

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925

Отец: не указан

Мать: Фомушкина Клавдия

Рождение ребёнка
03.12.1952

Сын: Петровичев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Петровичев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровичев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Петровичев Александр Иванович

Смерть
2021
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