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Поляков Александр Никифорович

Место рождения

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931

Отец: Поляков Никифор

Мать: Иванова Анна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Поляков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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