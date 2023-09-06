Поляков Александр Никифорович
Место рождения
Дата рождения31.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931
Отец: Поляков Никифор
Мать: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Поляков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно