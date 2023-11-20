Пино Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пино Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пино) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Пино (Иконникова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пино) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Пино (Иконникова) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пино (Иконникова) Елена Николаевна

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