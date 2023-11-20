Пино Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пино) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Пино (Иконникова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пино) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Пино (Иконникова) Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно