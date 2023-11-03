Кадашникова (Лаврова) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Лавров Григорий Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1871
М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
22.07.1873
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
16.02.1878
Сын: Кадашников Памфил Васильев
Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Спиридонов
Смерть
Неизвестно