Головастиков Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головастиков Степан Петрович
Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Головастиков Павел Петрович
Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Головастиков Иван Петрович
Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно