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Головастиков Петр Федорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Головастиков Федор Ермолаевич

Мать: Головастикова Авдотья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Головастиков Степан Петрович

Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Головастиков Павел Петрович

Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Головастиков Иван Петрович

Мать ребёнка: Головастикова Татьяна Тимофеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно