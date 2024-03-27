Зайнагабдинова Нагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова Нагима

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Зайнагабдинова) Биби Губетулла Кызы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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