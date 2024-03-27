Зайнагабдинова Нагима
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Зайнагабдинова) Биби Губетулла Кызы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно